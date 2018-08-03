İstanbul'da 5 yılda 9785 araç yandı

Gökhan ÇELİK, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da son 5 yılda 9 bin 785 araç alevlere teslim oldu. Yangınların çıkışı nedeni arasında aracın elektrik aksamında yaşanan arızalar ilk sırada yer alıyor.
EN ÇOK ARAÇ YANGIN 2016'DA YAŞANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı'nca hazırlanan son 5 yıllık rapora göre, 2013'ten 2018 Temmuz ayına kadar toplam 9 bin 778 araç yandı. 2013'te 1601, 2014'te 1689, 2015'te 1903, 2016'da 1940, 2017'de 1781 ve 2018'in Temmuz ayının sonuna kadar 869 araç yangını çıktı. Bu yangınların çıkış nedeni olarak "elektrik" ilk sırada yer aldı.
BU YILIN BİLANÇOCU
1 Ocak 2018 - 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında ise 869 araç yangını yaşandı. Bu yangınların 535'i elektrik, 66'sı yüksek ısı, 62'si kasıt, 40'ı sigara, 26'sı parlama, 18'i kıvılcım, 15'i sabotaj, 11'i çocukların ateşle oynaması, 7'si benzin parlaması, 3'ü LPG oto, 2'si baca, 1'i patlama, 1'i yakıttan kaynaklandı. 84 yangının ise çıkış nedeni tespit edilmedi.
YANGINLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN PERİYODİK BAKIM ŞART
İtfaiye Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre yangınların önüne geçilmesi için, araçların periyodik bakımlarının yapılması şart. Yine araçlarda söndürme cihazının bulunması, sigara izmaritlerinin araç içinde bırakılmaması, LPG dönüşüm işlemlerinin yetkili firmalarca yapılması ve periyodik bakımların yapılması, araçlarda yanıcı ve parlayıcı sıvılarla temizlik yapılmaması, araçlarının ön tarafında çakmak gibi parlayıcıların bırakılmaması ve güneşte kalmaması da alınabilecek önlemler arasında sıralandı.
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