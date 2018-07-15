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İstanbul'da 8 bin 600 güvenlik görevlisi 15 Temmuz temalı forma giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı bin 350 noktada görev yapan 8 bin 600 özel güvenlik görevlisi, “15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü”ne özel tişörtler ve şapkalar giydi.

Özgür Deniz KAYA-Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı bin 350 noktada görev yapan 8 bin 600 özel güvenlik görevlisi, “15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü”ne özel tişörtler ve şapkalar giydi. İBB iştiraki İstanbul Güvenlik A.Ş'ye bağlı 8 bin 600 özel güvenlik görevlisi, 15 Temmuz’u unutturmamak, şehitler ve gazilere saygı için özel tişörtler ve şapkalar giydi. Üzerinde "İBB" ve "İSTGÜVEN" logolarının yanı sıra 15 Temmuz logosu bulunan kırmızı tişört ve şapkalarla görev yapan özel güvenlik görevlileri; metro, metrobüs, Şehir Hatları vapurları, mezarlıklar gibi yerlerin de içinde olduğu bin 350 noktada hazır bulundu. GEREKLİ İZİNLER ALINDI Bakanlık genelgesiyle belirlenmiş özel güvenlik görevlileri kıyafetlerinden farklı bir durum olmasından dolayı, “15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” için yapılacak çalışma konusunda, sadece bugüne özel, bakanlığa bağlı birimlerden gerekli izinler alındı. Güvenlik görevlilerinin giydiği üniformaların yanı sıra çalışanlar için de yine 15 Temmuz’a özel aynı tasarım özelliklerini taşıyan tişörtler ve şapkalar hazırlandı.

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