HABER

İstanbul'da "Açık Kapı Projesi" hayata geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:27 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından başlatılan "Açık Kapı Projesi" kapsamında açılan bankolarda, vatandaşlara hizmet verilmeye başladığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, vatandaşlarla üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerin hızla alınarak takip edilmesi ve sonuca ulaştırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından başlatılan "Açık Kapı Projesi'nin başladığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Mayıs itibarıyla İstanbul Valiliği, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) ve kaymakamlık binalarında, proje kapsamında kurulan bankolarda vatandaşlara hizmet sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bankolarda ağırlıklı olarak halkla ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet uzmanlığı bölümlerinde ihtisas yapmış; Türkçe'ye hakim, iletişim becerileri, temsil ve ikna kabiliyeti gelişmiş; sorun çözmeye yatkın ve tecrübeli uzman personel görevlendirildi." denildi.

Çatalca, Silivri, Adalar ve Şile kaymakamlıklarının proje kapsamı dışında tutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık Kapı Projesi, 14 Mayıs itibarıyla Valilik ve YİKOP binaları dışında birinci safhada 7 ilçe (Eyüpsultan, Ataşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Ümraniye) kaymakamlıklarında faaliyete geçmiş olup, ikinci safhada yer alan 28 ilçe kaymakamlıklarımız 11 Haziran'da faaliyete geçecektir."

Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin, proje kapsamında açılan bankoyu ziyaret ederek incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!24 Haziran seçimiyle ilgili flaş gelişme!
Askerlik yoklaması e-Devlet'teAskerlik yoklaması e-Devlet'te
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Açık Kapı Projesi İstanbul Valiliği Kaymakamlıklar Vali Vasip Şahin YİKOB

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

Bekir Bozdağ'dan Gazze'deki katliama sert tepki: İsrail kadar ABD yönetimi de sorumlu

Bekir Bozdağ'dan Gazze'deki katliama sert tepki: İsrail kadar ABD yönetimi de sorumlu

Son dakika! ABD Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı

Son dakika! ABD Kudüs'teki büyükelçilik binasını resmen açtı

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması

FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.