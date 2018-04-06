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İstanbul'da Afganistan'daki katliama tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 23:31 | Son Güncelleme

İstanbul'da Afganistan'daki katliama tepki

İSTANBUL (AA) - Erbakan Vakfı Başakşehir Teşkilatı üyeleri, Afganistan Hava Kuvvetlerinin Kunduz vilayetindeki Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafızların icazet merasimine düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Sarıyer İstinye'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup üyeleri, ellerinde dövizler taşıyarak çeşitli sloganlar attı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından açıklama yapan teşkilatlanma başkanı Ali Yener, geçen hafta sonu Afganistan'da hava saldırısı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Hava saldırısının hafızlık merasimi esnasında yapıldığını belirten Yener, şöyle devam etti:

''Saldırı sırasında 100'ün üzerinde çocuk ve sivil kardeşimiz katledilip şehadet makamına ulaşmıştır. Bilindiği üzere bu saldırıların Taliban ve El Kaide bahanesi ile Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Siyonizm'in maşası olan ABD gözünü kan bürümüş bir vampir gibi başsız kalmış İslam ümmetinin kanını emmektedir. Avrupa'da en ufak bir cinayet ve terör saldırısını manşetlerinden düşürmeyenler, söz konusu katledilen Müslüman olunca kör, sağır, dilsiz oluyor. Biz bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz.''

Açıklamanın ardından grup üyeleri dağıldı.

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Afganistan'daki katliama tepki erbakan vakfı

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