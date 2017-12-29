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İstanbul'da ağır tonajlı taşıtlara yılbaşı yasağı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 15:09 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı kutlamaları nedeniyle bazı ilçelerde Pazar günü sabah 8'den pazartesi sabah 8'e kadar ağır tonajlı araçların girişini yasakladı. 4 ilçede ise pazar günü öğleden sonra trafik durdurulacak.

İstanbul'da ağır tonajlı taşıtlara yılbaşı yasağı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında ağır tonajlı araçlara yasaklama getirdi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e, pazar günü saat 08.00'dan pazartesi saat 08.00'a kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.

BAZI BÖLGELERDE TRAFİK TAMAMEN YASAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'e çıkan yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'dan, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 10.00'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00'dan, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 15.00'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır" denildi.

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yasak yılbaşı istanbul

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
İlginç yasakda ne demek mynet, asıl ilginç başlık atman çok ilginç
Hiiiç boşa uğraşmayın beyler tıksırana kadar içeriz biz yılbaşında çılgınlar gibi seks partisine hazırım bol bol domuz eti yicem
normall yırtdışı eylemleri göz önünde bulundurursakk önemli bi önlemm kazasız belasız gecer inşallah kimsenin canı yanmadann
Nesi ilginç biraz kafası çalışan neden olduğunu çözer
NERESİ İLGİNÇ? İŞİD KAMYONLA İNSANLARIN İÇİNE DALMASIN DİYE YASAK
Bankalar mağazalar lokantalar kaça kadar çalışmak zorundalar o insanlar evlerine nasıl ulaşacaklar hesapsız hesapsız işler biri kuyuya taşı atıyor çıkar çıkarabilirsen.Bari ekmek parası davasına çalışanları kendileri taşımacılığını yapıp duraklara ve arabalarının olduğu yere bıraksınlar gecenin bir vakti elin kızlarını kadınlarını sapıklara yem yapmasınlar !!!
güvenlik kardesim güvenlik.işid kamyon kamyonetleri mevzu bahis.çocuk gibi ilginç uygulama demeyin
Haydaaa hadi bakalım şimdide kıyameti koparın yılbaşı kutlaması için hiç trafik durdurulurmu yollar kapanırmı bağırın şimdi TAYYİP ERDOĞAN GİTSİN :-) :-) :-)
ZAYTUGU GEÇTİNİZ VALLA NERESİ İLGİN BU YASAĞIN
neresi ilginç geldi acaba ağır tonajlı araçla herhangi bir saldırı olursa neden önlem alınmadı diyecek olan da aynı zihniyet.
neresi garip??
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