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İstanbul'da aranan FETÖ şüpheli Samsun'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:51 | Son Güncelleme

İstanbul'da aranan FETÖ şüpheli Samsun'da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY şüphelisi eski astsubay başçavuş, Samsun'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İstanbul'da görevliyken meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan astsubay başçavuş Ö.K'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Astsubay Başçavuş FETÖ/PDY İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Şubesi

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