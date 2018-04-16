İstanbul'da asfaltlama çalışması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahı O1 Otoyolu Edirne istikameti Altunizade Kavşağı mevkisinde asfalt çalışması yapılacağından trafik akışının kontrollü sağlanacağını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahı O1 Otoyolu Edirne istikameti Altunizade Kavşağı mevkisinde asfalt çalışması yürütülecek.
Buna göre, Yol Bakım Müdürlüğü tarafından O1 Otoyolu Edirne istikametinde Altunizade Kavşağı mevkisinde tek şeritte asfalt yenileme çalışması yapılacağından 16-19 Nisan'da trafik akışı 22.00-06.00 saatlerinde kontrollü sağlanacak.
Çalışma esnasında bu güzergahta Altunizade Kavşağı'nın köprüden önce son çıkışı olan Şile Otoyolu-Ümraniye ayrımı yine aynı saatlerde ulaşıma kontrollü şekilde açık olacak.
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