İstanbul'da bayram namazı

İSTANBUL (AA) - Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Yavuz Selim ve Mihrimah Sultan camilerinde Ramazan Bayramı namazını kılan vatandaşlara kahvaltı ve çorba ikram edildi.
Fatih Belediyesi'nce, bayram namazı sonrasında Fatih Camisi'nde 2 bine yakın kişiye kahvaltı paketi dağıtıldı.
İkramları alanların bir kısmı cami avlusunda kurulan masalara otururken, bazıları da kahvaltı paketlerini alarak evlerine gitmek üzere camiden ayrıldı.
Süleymaniye, Sultanahmet, Yavuz Selim ve Mihrimah Sultan Camilerinde ise yaklaşık 10 bin vatandaşa çorba ikram edildi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ikramların kısa sürede tükendiği görüldü.
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