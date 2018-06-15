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İstanbul'da bayram namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 08:41 | Son Güncelleme

Fatih'teki camilerde bayram namazı sonrası vatandaşlara kahvaltı ve çorba ikram edildi

İSTANBUL (AA) - Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Yavuz Selim ve Mihrimah Sultan camilerinde Ramazan Bayramı namazını kılan vatandaşlara kahvaltı ve çorba ikram edildi.

Fatih Belediyesi'nce, bayram namazı sonrasında Fatih Camisi'nde 2 bine yakın kişiye kahvaltı paketi dağıtıldı.

İkramları alanların bir kısmı cami avlusunda kurulan masalara otururken, bazıları da kahvaltı paketlerini alarak evlerine gitmek üzere camiden ayrıldı.

Süleymaniye, Sultanahmet, Yavuz Selim ve Mihrimah Sultan Camilerinde ise yaklaşık 10 bin vatandaşa çorba ikram edildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ikramların kısa sürede tükendiği görüldü.

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Muharrem İnce, bayram namazını köyünde kıldıMuharrem İnce, bayram namazını köyünde kıldı
/ Havadan fotoğraflar// Fatih Camii bayram namazında doldu taştı/ Havadan fotoğraflar// Fatih Camii bayram namazında doldu taştı
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