İstanbul'da bayram yoğunluğu

Haber : Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul , (DHA) - BAYRAMI İstanbul'da geçirenler kendilerini sokağa attı. Eminönü'nde ve iskelelerde yoğunluk yaşandı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen bazı İstanbulular da denize girdi. Bayram tatilini İstanbul'da geçirmeyi tercih eden bir vatandaş, denize girmenin keyifli olduğunu söyledi. Öte yandan, Eminönü'nde bulunan bazı iskelelerde yoğunluk yaşandı. Adalar İskelesi önünde uzun kuyruklar oluştu.

(FOTOĞRAFLI)



