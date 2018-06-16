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İstanbul'da bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

BAYRAMI  İstanbul'da geçirenler kendilerini sokağa attı.

İstanbul'da bayram yoğunluğu

Haber : Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul , (DHA) - BAYRAMI İstanbul'da geçirenler kendilerini sokağa attı. Eminönü'nde ve iskelelerde yoğunluk yaşandı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen bazı İstanbulular da denize girdi. Bayram tatilini İstanbul'da geçirmeyi tercih eden bir vatandaş, denize girmenin keyifli olduğunu söyledi. Öte yandan, Eminönü'nde bulunan bazı iskelelerde yoğunluk yaşandı. Adalar İskelesi önünde uzun kuyruklar oluştu.

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da bayram yoğunluğuİstanbul'da bayram yoğunluğuİstanbul'da bayram yoğunluğu

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