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İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 07:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinden bazıları iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Kavağı-Sarıyer-Rumeli Kavağı güzergahlarında karşılıklı vapur seferlerinin olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edilmesi kararlaştırıldı.

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