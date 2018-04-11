İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferlerinden bazıları iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Kavağı-Sarıyer-Rumeli Kavağı güzergahlarında karşılıklı vapur seferlerinin olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edilmesi kararlaştırıldı.