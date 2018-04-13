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İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 08:01 | Son Güncelleme

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Rumeli Kavağı-Eminönü seferleri iptal edilerek bunun yerine yolcu taşımacılığı Sarıyer İskelesi'nden yapılmaya başlandı.

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla saat 07.20 itibarıyla Rumeli Kavağı-Eminönü seferlerinin iptal edilmesi ve bunun yerine yolcu taşımacılığının Sarıyer İskelesi'nden yapılmaya başlanması kararlaştırıldı.

Yoğun sisten dolayı Boğaz köprüleri ve Ortaköy Camisi'nin siste kaybolduğu görüldü.

Boğaz köprüleri ve kentin ana arterlerinde yoğun sisin etkisiyle araç trafiğinin yavaş ilerlediği de dikkati çekti.

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