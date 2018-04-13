İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Rumeli Kavağı-Eminönü seferleri iptal edilerek bunun yerine yolcu taşımacılığı Sarıyer İskelesi'nden yapılmaya başlandı.
İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla saat 07.20 itibarıyla Rumeli Kavağı-Eminönü seferlerinin iptal edilmesi ve bunun yerine yolcu taşımacılığının Sarıyer İskelesi'nden yapılmaya başlanması kararlaştırıldı.
Yoğun sisten dolayı Boğaz köprüleri ve Ortaköy Camisi'nin siste kaybolduğu görüldü.
Boğaz köprüleri ve kentin ana arterlerinde yoğun sisin etkisiyle araç trafiğinin yavaş ilerlediği de dikkati çekti.
ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman
ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!
Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum