İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş-Darüşşafaka takımları arasında oynanacak maç nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarın saat 13.00'te Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Doğuş-Darüşşafaka takımları arasında oynanacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası nedeniyle saat 10.30’dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısım) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
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