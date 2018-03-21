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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 22:05 | Son Güncelleme

Altyapı çalışması nedeniyle Abdülezelpaşa Caddesi'nin Unkapanı-Balat İstikametinde yarından itibaren trafik akışı sağlanamayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın geçeceği güzergahtaki altyapı çalışması nedeniyle Abdülezelpaşa Caddesi'nin Unkapanı-Balat İstikametinin yarından itibaren araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın geçeceği güzergahta altyapı çalışması yapılması zorunluluğu doğduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sistemin kurulacağı geçiş bölgelerinde kalacak olan atık su ve yağmur suyu hatlarının yerlerinin değiştirilmesi ve yenilenmesi çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle sahil yolu Abdülezelpaşa Caddesi’nin Unkapanı-Balat İstikameti yarından itibaren araç trafiğine kapatılacak. Bölgedeki trafik akışı bir ay süreyle tek şeritten çift yönlü sağlanacak. Bin 100 metre uzunluğundaki çalışma, vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kısa sürede bitirilebilmesi için iki farklı noktada aynı anda başlatılacak ve ekipler 2 vardiya halinde çalışacak. Araç sürücülerinin alternatif güzergahları kullanmaları önemle duyurulur. "

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