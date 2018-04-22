İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de, Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor oynanacak maç dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün Vodafone Park'ta, Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 19.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahların belirlendiği bildirildi.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünde kapama yapılarak, akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Caddesi başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak stat yakınındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bayıldım ve Küçükçiftlik caddelerinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi, Süzer Plaza önünden Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacak, Akaretler ışıklar ise Süleyman Seba Caddesi kesişiminden itibaren akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek, Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak."