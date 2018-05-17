HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapanacak, sürücüler alternatif güzergahları kullanabilecek

İSTANBUL (AA) - Yenikapı'da, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde yarın yapılacak "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Mayıs'ta Fatih ilçesi Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği kaydedildi.

Buna göre, Atatürk Bulvarı'ndan gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci’ye katılım, Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüsü'nden Sirkeci’ye katılım, Balat sahil Abdul Ezel Paşa Caddesi'nden gelen akım Unkapanı Köprü Altından Sirkeci istikameti, Ragıp Gümüş Pala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşağından Sirkeci Meydanı istikameti, Sirkeci Sahil Kennedy Caddesi'nde Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ’dan Topkapı tünele 10. Yıl Caddesi katılımı, 10. Yıl Caddesi, Genç Osman Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi'ne kadar gidiş-gelişli ve bu caddeye çıkan tüm caddeler ile sokaklar, Avrasya tünel çift yönlü, Zeytinburnu Demirhane Caddesi'nden Kazlıçeşme otopark alanı 10. yıl istikameti ve Demirhane Caddesi'ne çıkan tüm caddeler ile sokaklar, Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde Ekrem Kurt Bulvarı, Taşhanlar Varyan ile Galata Köprü arası gidiş ve geliş güzergahları saat 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, Sirkeci’den Galata Köprüsü'ne Karaköy istikametine gidiş, Unkapanı Köprüsü'nden Cemil Birsel, Ragıp Gümüşpala, Galataya Karaköy istikametine gidiş, Karaköy’den Galata Köprüsü Sirkeci istikametine gidiş güzergahı saat 12.00'den itibaren trafiğe kapanacak.

Sürücüler, alternatif güzergah olarak D-100 kuzey ve güney yolu, Havuzlu kavşağı, Atatürk Havalimanı Caddesi Basın Ekspres Yolu, Ataköy sahil Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy sahil Strazburg Caddesi ve Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar Köprüsü Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat sahil Atatürk Bulvarı'nı kullanabilecek.

Bu yollar, etkinlik bitiminde trafiğe açılacak.

PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt
Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiasıFatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi bazı yollar trafiğe kapatılacak güzergah trafik

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

Muharrem İnce 'dünyada bir ilk' dedi, vatandaşlara çağrı yaptı

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Devlet Bahçeli tahliyesini istemişti... Cezaevindeki Kürşat Yılmaz'dan mektup: Bugünden sonra ölünceye kadar tutulsam da önemi yok!

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a cevap

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

'Adalet Yürüyüşü'ne katılanların telefonlarına casus yazılım mı yükledi? Hükümetten jet yanıt

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat! İstanbul’da yarın hangi yollar kapalı?

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

Küçükçekmece’de PTT şubesinde büyük soygun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.