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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Fatih'te yarın "Kültür Vadisi" projesi kapsamında film çekimleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Kültür Vadisi" projesi kapsamında film çekimleri nedeniyle yarın 07.00-12.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu doğrultuda, Silivrikapı Caddesi, 10. Yıl Caddesi'nden giriş, Belgratkapı'ya giriş yolu trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, İmrahor İlyasbey Caddesi, Hacı Evhaddin Caddesi, Altımermer Cadddesi, Mimar Kasım Caddesi alternatif güzergah olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbu trafik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

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