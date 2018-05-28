İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde, Fenerbahçe Doğuş ile Banvit arasında oynanacak müsabaka nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.45'te Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Doğuş ile Banvit takımları arasında oynanacak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası dolayısıyla saat 17.45'ten itibaren trafikte düzenleme olacak.
Bu kapsamda, Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokağı kavşağına kadar olan kısmında trafik akışı sağlanamayacak.
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