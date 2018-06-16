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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

HDP'nin yarın Bakırköy'de düzenleyeceği açık yer toplantısı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapalı olacak

İSTANBUL (AA) - Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) yarın Bakırköy'de düzenleyeceği açık yer toplantısı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, HDP'nin Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı alanında yarın saat 17.00'de başlayacak açık yer toplantısı sebebiyle gece saat 03.00'dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu doğrultuda, İsmail Erez Bulvarı, Olgunlar Sokak ile bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak ise Ekrem Kurt Bulvarı ve İncirli Caddesi belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy HDP miting trafik

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