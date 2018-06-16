İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin yarın Yenikapı'da düzenleyeceği Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, AK Parti'nin yarın saat 17.00'da Yenikapı Miting Alanında başlayacak ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Büyük İstanbul Mitingi sebebiyle yarın 09.30'dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu doğrultuda, Atatürk Bulvarı yönünden Unkapanı Köprüsü'den Sirkeci'ye katılım, gerekirse Taksim istikametinden Unkapanı Köprü'den Sirkeci'ye katılım, Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesi'nden Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikameti, Ragıp Gümüş Pala Caddesi, Cemil Birsel Caddesi'nden Sirkeci istikameti, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci Meydan istikameti, Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi, Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi'nden Zeytinburnu Ek Hizmet Binası Sahil Kuzeye katılım arasına çıkan tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi'ne katılım ve 10. Yıl Caddesi, Genç Osman Caddesi, Sahil Keneddy Caddesi'ne kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Zeytinburnu Demirhane Caddesi'nden Kazlıçeşme otopark alanı, 10. Yıl Caddesi istikameti ve Demirhane Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyant ile Galata Köprü arası gidiş ve geliş, Avrasya Tüneli (Her İki Yön) araç trafiğine kapatılacak.