HABER

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda düzenlenecek "İtalya Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu" nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda düzenlenecek, "İtalya Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu" nedeniyle yarın saat 17.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre, 19.00-22.00 saatleri arasında Beyoğlu'nda düzenlenecek "İtalya Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu" nedeniyle alınacak emniyet tedbirleri kapsamında saat 17.00'den itibaren bazı güzergahlarda ulaşım sağlanamayacak.

Tedbirlerin bitimine kadar, Sefer Bostan, Baba Ocağı ve Tomtom Kaptan Sokak trafiğe kapatılacak. Araçlar, alternatif güzergah olarak Boğazkesen Caddesi'ni kullanabilecek.

PARTNERBu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...Bu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...
Konya'da sağanakla yollar göle döndüKonya'da sağanakla yollar göle döndü
Mahallede arı paniğiMahallede arı paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu İtalya Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu yollar trafiğe kapatılacak

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta arı paniği! Sabah uyandığında evini bu halde buldu!

Sivas'ta arı paniği! Sabah uyandığında evini bu halde buldu!

Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!

Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!

Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!

Bekir Bozdağ'dan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye tebrik!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.