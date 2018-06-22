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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 15:06 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yarın Maltepe'de düzenleyeceği miting dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi

İSTANBUL (AA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yarın Maltepe'de yapacağı miting dolayısıyla kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yarın 13.00'te Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenleyeceği miting sebebiyle 08.00'den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu doğrultuda, Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) (Büyükyalı köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Sürücülere alternatif güzergah olarak Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi ile D-100 karayolu önerildi.

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