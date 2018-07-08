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İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 08:12 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi önünden Tünel Meydanı'na kadar gerçekleştirilecek "Çocukların Sesiyiz" yürüyüşü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul DHA
Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi önünden Tünel Meydanı'na kadar gerçekleştirilecek "Çocukların Sesiyiz" yürüyüşü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 11.30'dan itibaren tedbirler sona erene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği kaydedildi. Açıklamaya göre, Yeni Çarşı Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi,Kumbaracı Yokuşu ile Asmalı Mescit Caddesi kesişimi, İlk Belediye Caddesi ileİstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi ve Tünelgirişine trafik verilmeyecek.Sürücüler, alternatif güzergah olarak Tarlabaşı Bulvarı, Galip DedeCaddesi ve Kumbaracı yokuşunu kullanabilecek.

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