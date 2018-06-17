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İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı (Avrasya Tüneli)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 10:30 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Özgür EREN-Hakan KAYA-İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle Avrasya Tüneli ile bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Özgür EREN-Hakan KAYA-İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle Avrasya Tüneli ile bazı yollar trafiğe kapatıldı. TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR ŞÖYLE: -Avrasya Tüneli -Atatürk Bulvarından Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım, -Gerekirse Taksim İstikametinden Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım -Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesinden Gelen Akım Unkapanı Köprü Altından Sirkeci İstikametine Kapatılacak -Ragıp Gümüş Pala Caddesi -Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci İstikametine -Reşadiye Caddesi -Hamidiye Kavşaktan Sirkeci Meydan İstikamet -Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu Çatladıkapı Kumkapı, Yenikapı, Yedikuledemirhane Caddesinden Zeytinburnu Ek -Hizmet Binası Sahil Kuzeye Katılım Arası Çıkan Tüm Yollar, Tüm Cadde Ve Sokaklar -Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağdan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi Katılım Ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil -Keneddy Caddesine Kadar Gidişli Gelişli Ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar -Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlı Çeşme Otopark Alanı Onuncu Yıl İstikameti Ve Demirhane Caddesine Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar -Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan İle Galata Köprü Arası Gidiş Ve Geliş -Avrasya Tüneli (Her İki Yön) Araç Trafiğine Kapatılacaktır. ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR İSE ŞUNLAR: -D-100 Kuzey - Güney Yol, -Yeşilköy Havuzlu Kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres Yolu, -Ataköy Sahil - Adnan Kahveci Bulvarı, -Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı, -Bakırköy Taşhanlar Köprü -Ekrem Kurt Bulvarı, -Vatan Caddesi, -Millet Caddesi, -Balat Sahil -Atatürk Bulvarı -Avrasya Tünelini Anadolu İstikametinden Kullanmak İsteyen Araç Sürücüleri, Doktor Eyüp Aksoy Caddesini Takiben Nuh Kuyusu Caddesini Takiben Mahir İz Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametine Yönlendirilecek; Ayrıca Harem Arabalı Vapur İskelesi"ne yönlendirilecek

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