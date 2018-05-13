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"İstanbul'da bir tatlı huzur" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 16:32 | Son Güncelleme

Sanatçı Nesrin Çaylı ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan rölyef sergisi, 15 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Nesrin Çaylı ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "İstanbul'da bir tatlı huzur" isimli rölyef sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Altunizade Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen açılışa, İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kültür Sanat Elçileri Derneği Başkanı Nedret Apaydın ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan Külünk, İstanbul'un dünyaya söylenebilecek en iddialı söz olduğunu, şehir üzerinden bütün insanlığın barışı ve adaleti fark ettiğini söyledi.

Her mahallede cep tiyatro sahnesi ve sanat atölyesi olması gerektiğini dile getiren Külünk, "İnsan ve şehir inşa etmenin adresiyiz. İnsan ve imanın her bir taşa üflediği nefes var. Tarih bir kez daha Türkleri çağırıyor. Eğer Türkler bu çağrıya cevap vermez ise insanlığın sessiz ölümüne şahit olacağız. Türklerin medeniyet kurma aklının müjdesini, adresini bugün burada yaşıyoruz." dedi.

Külünk, Nesrin Çaylı ve öğrencilerinin ümit yeşerttiğini söyledi.

İstanbul Kültür Elçileri Derneği Başkanı Nedret Apaydın da amaçlarının şehir kültürünü artırmak olduğunu vurguladı.

İstanbul Akademisi'ni kurduklarını aktaran Apaydın, mültecilerin şehir uyumuna ilişkin çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Sanatçı Nesrin Çaylı, İstanbul Kültür Elçileri Derneği ile iş birliği yaptıklarını yapılan sanat ürünlerinin satışından elde edilecek gelirin mülteci çocuklara bağışlanacağını belirterek, "Çocuklar her cumartesi günü atölyede çalışıyor. 11 yıldır gönüllü olarak sanat atölyesinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, şair Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerini okudu.

"İstanbul'da bir tatlı huzur" isimli sergi, 15 Mayıs'a kadar görülebilecek.

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Metin Külünk Nesrin Çaylı Rölyef

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