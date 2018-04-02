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"İstanbul'da bir tüp bebek merkezinde embriyoların karıştığı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 22:09 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı: - "Konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır"

Sağlık Bakanlığı tarafından "İstanbul'da bir tüp bebek merkezinde embriyoların karıştığı" iddiaları üzerine konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "İstanbul'da bir tüp bebek merkezinde embriyoların karıştığı" haberlerinin yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ön incelemede, Bakanlığımıza bu konuda yapılmış herhangi bir başvuru veya şikayet bulunmadığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer birimlerde de konu ile ilgili resmi bir kayda rastlanmadığı görülmüştür. Tüp bebek tedavisi sırasında isim benzerliğinden ötürü iki ailenin embriyolarının karıştığı iddiasına ulaşılmıştır ancak bu iddianın gerçek olup olmadığı inceleme ve soruşturma sonucunda belli olacaktır."

Açıklamada ayrıca, üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde, embriyoların başka adaylarda uygulanmasının, "Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca yasaklandığına işaret edilerek, "Yapılacak detaylı incelemede, bu yasağa aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuatımızda belirtilen gerekli işlemler tesis edilecek, cezai müeyyideler uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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