İstanbul'da Bitcoin dolandırıcılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - Bitcoin ticareti yapan firma çalışanı şüpheli, sahte hesaplar açarak şirketi dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de Bitcoin ticareti yapan 4 firmadan birinin, para yatırılmış gibi gösterilerek açılan sahte hesaplar üzerinden dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, firma çalışanı A.D'nin mesai arkadaşlarının sistem şifrelerini çaldığı ve bu hesaplar üzerinden 2 kişiyi, 1 milyon 500 bin lira teminat yatırmadan yatırmış gibi göstererek üye yaptığı belirlendi.

Şüphelinin daha sonra dikkat çekmemek için şirket dışındaki bilgisayarlardan girdiği iki hesapta kısa süreli alım satım yaptıktan sonra bir miktar zarar etmiş göstererek hesaplara 1 milyon 300 bin yatırdığı ve şüphelilere paraları çektirdiği tespit edildi.

Ekipler, 4 Şubat'ta düzenlediği operasyonda, A.D'nin de arasında bulunduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Firma çalışanının adresinde yapılan aramada, 680 bin lira ele geçirildi. Ayrıca, A.D'nin, bir arkadaşının üzerine aldığı ve plakasını oğlunun adıyla çıkarttığı öğrenilen 500 bin lira değerindeki cipe de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. tutuklanırken, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yetkililer, firma çalışanı şüphelinin geçmişte mevcut yöntemle benzer şekilde dolandırıcılık yapıp yapmadığını araştırıyor.