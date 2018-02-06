HABER

İSTANBUL'DA 'BİTCOİN' DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 20:02 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul'da kripto para olarak bilinen 'Bitcoin' ticareti yapan bir firmada çalışan ve farklı kişiler adına sahte hesaplar açarak çalıştığı firmayı dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul'da kripto para olarak bilinen 'Bitcoin' ticareti yapan bir firmada çalışan ve farklı kişiler adına sahte hesaplar açarak çalıştığı firmayı dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Türkiye'de kripto para olarak bilinen 'Bitcoin' ticareti yapan 4 büyük firmadan birisi, para yatırmadığı halde, para yatırılmış gibi gösterilerek, açılan sahte hesaplar üzerinden dolandırıldığı yönünde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

EVİNDEKİ BİLGİSAYARLARDAN İŞLEM YAPTI YAKALANDI
Polis ekipleri, yaptığı çalışma üzerine soruşturma başlatarak firma çalışanı Aykan D.'nin, mesai arkadaşlarının sistem şifrelerini usulsüz olarak elde ettiğini, bu hesaplar üzerinden de tanıdığı 2 kişi adına, 1 milyon 500 bin lira teminat yatırmadan yatırmış gibi göstererek 'Bitcoin' aldığını tespit etti. Ekipler, Aykan D.'nin şirketteki işlemlerde dikkat çekmemek için evindeki bilgisayarlardan 15 gün boyunca giriş yaptığı ve iki hesap üzerinden kısa süreli alım satım yaparak 200 bin lira zarar ettiğini, hesaplarda kalan 1 milyon 300 bin lira olan 'Bitcoin'i de nakde çevirerek adına hesap açtığı 2 kişinin banka hesaplarına yatırtarak çektirttiğini belirledi.

EVİNDE 680 BİN LİRA BULUNDU
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Şubat'ta düzenlediği operasyonda Aykan D. ve adına hesap açılan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Aykan D.'nin evinde yapılan aramada, 680 bin lira ele geçirildi. Öte yandan Aykan D.'nin, bir arkadaşının üzerine aldığı ve plakasını oğlunun adıyla çıkarttığı öğrenilen lüks cipe polis ekipleri el koydu. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen, Aykan D. tutuklanırken, adına hesap açılan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
--------
(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin operasyon düzenlemesi
-Evde yapılan aramalar
-Polis ekiplerinin paraları sayması
-El konulan lüks cip
-Genel ve detaylar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

Ağbal: Maliye'nin 'torba'ları devam edecek

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı

Bakan Arslan'ı uyaran robot, yeniden programlandı

Bakan Arslan'ı uyaran robot, yeniden programlandı

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İlginizi Çekebilir

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Türk askerine, İran'ın milisleri ve Esad'ın ordusu mu saldırdı?

Türk askerine, İran'ın milisleri ve Esad'ın ordusu mu saldırdı?

SON DAKİKA! TSK: İdlib'de gözlem noktasına saldırıda 1 asker şehit oldu

SON DAKİKA! TSK: İdlib'de gözlem noktasına saldırıda 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tayvan'da korkutan deprem

Tayvan'da korkutan deprem

Ayvacık yıldönümünde yine sallandı

Ayvacık yıldönümünde yine sallandı

Alman vatandaşından duygulandıran Afrin yorumu

Alman vatandaşından duygulandıran Afrin yorumu

Bandırma Eti Maden işçilerinden 'pirit' eylemi

Bandırma Eti Maden işçilerinden 'pirit' eylemi

Vekiller, Kütahyalılar’ın taleplerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ulaştırdı

Vekiller, Kütahyalılar’ın taleplerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ulaştırdı

Milli Takım Kampı Ceylanpınar’da

Milli Takım Kampı Ceylanpınar’da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.