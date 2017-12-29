İstanbul'da bomba paniği!

Olay, gece saatlerinde Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde bulunan bir durağın yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durağın yanındaki çantayı görenler durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
ÇANTA KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI
Çanta nedeniyle cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı çantayı kontrollü şekilde patlattı. Patlatılan çanta boş çıktı. Çantayı inceleyen ekipler daha sonra kapanan caddeyi tekrar trafiğe açtı. Bir süre trafiğe kapanan caddede trafik akışı normale döndü.
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