İstanbul'da boya imalathanesinde yangın

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'deki bir boya imalathanesinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İkitelli Aykosan Sanayi Sitesi'nde 6 katlı binanın 4. katındaki boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerinde çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, ekiplerin merdivenli araçlar yardımıyla yangına müdahalesi sürüyor.

Yangının diğer katlara sıçramaması için çalışmalar devam ederken, imalathaneden zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

