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İstanbul'da bugün yaşandı! Bostancı sahilinde vatozlar karaya vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 17:48 | Son Güncelleme 9 saat önce

Maltepe'de onlarca vatoz, kalkan ve kalamar kıyıya vurdu. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Aktan, "Muhtemelen tabakalar arasında ani değişim meydana geldi. Balıklar şoka girerek daha sakin ve daha ılık ve sıcak bölgeleri tercih etmeye başladılar. Şokun verdiği sonuç diye tahmin ediyorum" dedi.

Balıkçılar sabah saatlerinde, Maltepe Küçükyalı sahilde çok sayıda vatoz, kalkan ve kalamarın kıyıya vurduğunu gördü.

Deniz canlılarının bazılarının hareketsiz olduğunu, bazılarının oldukça yavaş hareket ettiğini gören balıkçılar durumu yetkililere bildirdi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Daha öncede oldu hava aniden soğuyunca olur sakın ha balıklar zehirli diye yememezlik etmeyin afiyet olsun
Insallah bu soguklarda siddetli bi deprem olmaz
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