İstanbul'da çalınan otomobil Adana'da bulundu

İstanbul'da çalınan otomobil Adana'da polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçlarla ilgili kent genelinde araştırma başlattı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde yaptıkları kontrol sırasında bir kaportacıda görüp incelediği otomobilin şase numarasından 26 gün önce İstanbul'da çalındığını belirledi.

Piyasa değeri 100 bin liranın üzerinde olan otomobili tanımadığı bir kişiden 30 bin liraya aldığını iddia eden iş yeri sahibi B.K, gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, aracın sahibi Ragıp Necdet Demirbilek'e (59) ulaşıp otomobilini teslim alması için kente davet eti.

Adana Emniyet Müdürlüğüne gelen Demirbilek, kredi çekerek aldığı ve taksitlerini ödemeye devam ettiği aracının bulunmasından dolayı polislere teşekkür etti.

Demirbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, evine giren hırsızın 6 bin lira, 8 yarım altın ve aldığı kontak anahtarıyla evinin önündeki aracını çaldığını belirtti.

Olaydan sonra polise şikayette bulunduğunu ifade eden Demirbilek, "Aracım çalındıktan 26 gün sonra Adana polisi arayıp otomobilimi bulduklarını söyledi. Şaşırdım ve çok sevindim." dedi.

Demirbilek, daha sonra aracını alıp kentten ayrıldı.