HABER

İstanbul'da çete operasyonu... Çok sayıda adrese baskın

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 08:13 | Son Güncelleme 8 saat önce

İstanbul Emniyeti, bir suç örgütüne yönelik olarak birçok ilçede eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat Polisleri’nin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sultangazi'de bir gecekonduda polisler, ’koç başı’ ile çelik kapıyı kırmaya çalışırken evde bulunan bir kadın ve bir erkek cama çıkarak polislere tepki gösterdi. Polislerin "Kapıyı açın" çağrısına rağmen kapıyı açmayan bu kişiler, "Kapı açılmıyor, açabilirseniz açın" diye cevap verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’un birçok ilçesinde bir organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon yapılan adreslerden biri de Sultangazi İlçesi, Zübeydehanım Mahallesi'ndeki bir gecekonduydu.

PENCEREDEN KAPININ KIRILMASINI İZLEDİLER

Özel Harekat Timleri ile birlikte kapıya gelen polis ekiplerinin seslenmesine rağmen evde oturanlar kapıyı açmadı. Polisler, ’koç başı’ ile çelik kapıyı kırmaya çalışırken evde bulunan bir kadın ve bir erkek cama çıkarak polislere tepki gösterdi. Polislerin "Kapıyı açın" çağrısına rağmen kapıyı açmayan bu kişiler, "Kapı açılmıyor, açabilirseniz açın" diye cevap verdi.

EVİN İÇİNDE TERÖR ÖRGÜTÜ İZİ

Çelik kapının kırılmasının ardından ekipler arama yapmak için eve girdi. İçeride bulunanlar gözaltına alınırken, evin girişinde silahlı bir terör örgütünü simgeleyen bazı figürlerin olması dikkat çekti.

İstanbul'da canlı bomba yakalandı!

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ÇEVRE GÜVENLİĞİ

Evin içinde detaylı aramalar yapılırken, Özel Harekat Timleri de dışarıda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Herhangi bir olaya karşı uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan ekipler, araçların sokaktan geçmesine de izin vermedi.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul genelinde yapılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)

İstanbul'da son dakika huzur operasyonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon sultangazi Özel Harekat istanbul emniyeti

En Çok Okunan Haberler

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı belgelendi!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı belgelendi!

Beyaz Show'da şaşırtan an! Evlilik teklifine hayır deyince...

Beyaz Show'da şaşırtan an! Evlilik teklifine hayır deyince...

Okuyucu Yorumları 17 yorum
Kemalın Ve CHP İstanbul İl Başkanının Yardımcıları Toplantıdaymış büyütülcek bişey yok!
salak şey
@mezargedigi Bana nie öyle dedin.. Bir PKK ve DHKP_C Sempatizanını CHP İl Başkanı olarak Seçenlere tek kelime etmeden bana "salak"demen Seni Akıllı yapmıyor farkındaysan
@palermo544 ne içtiğini yazda bizde içelim ucuz yolluysa kel başa şimşir tarak dam üstünde saksağan olmuş cehapelide değilim ayrıca ama akapelide değilim önce ortaokullara kadar inen uyuşturucu illetini yok etsinler bu illegal örgütler zaten polisin avucunda uyuşturucu neden bu ülkede revaçta neden fuhuş hortladı cinayetler tecavüzler çoğaldı kamalmi meralmi devletmi destek veriyor?
Güzel memleketimin her köşesinde suç örgütleri yuva kurmuş akepenin sayesinde, iyice filizlenmişler. şimdi ayıklayın pirincin taşını bakalım..
@cyilmaz_g0 onlar fazlasiyla vardi ,ama medya, internet alemi eskiden böyle yoktu ve biz bilmiyorduk göremiyorduk , yeni degil.
eyyy benim polisim at camdan içeri biber gazını sonra kırmaya başla kapıyı artık senmi önce kırarsın onlarmı once kapıyı açar test etmiş olurduk
Yememiş içmemiş kapı yaptırmış adam.
Koçbaşıyla ne ugraşıyorsun yapıştır fünyeyi kapıya patlat kilidi 10 saniyede gir içeri ne uğraşıp yoruyorsunuz kendinizi.
Evin bahçe duvarında terör örgütü ismini spreyle yazmışlar. Dikkat ederseniz ev sahibi boyamış. Bağlantısı olsa boyamazdı üzerini.
orası gazi mahallesi her tarafta yazılamalar var, silmişse polisler silmiştir vatandaş yazı silip başına bela almaz kimin neci olduğunu bilemezsin..
@fouray2007 orası gazi mahallesi yazıyı polisler silmiştir, vatandaş yazı silip başını belaya koymak istemez kimin neci olduğunu bilemezsin.
türkiyemizde bil hassa büyük şehirlerimizde 4-5.kişi bir araya geldiğinde çete oluşturuyorlar yani mafya olmaya aday oluyorlar bu gibi oluşumların önünü kesmek için caydırıcı cezaların olması lazım zorla bir kişiyi alıkoyanlara ağırlaştırılmış.tan 36.yıldan kapı acılsın ama indirim olmasın zorla bir kadını veya kızlarımızı kötü emellerine alet eden cirkin işlerini yapanlarada aynı cezaların uygulan masında fayda var elle taciz vs. cezalarada belirli niteliklerde cezaların artırılması lazım yoksa bu suç unsurlarının önüne gecilmesi imkansızlaştırılıyor yakala 3.ay sonra dişarıya yok öyle ceza.
öylede kolay açılırki o kapılar.hele içerdeki terörist olsun bak
sokak çeteleri vs. esrar eröin vs.bonzayiii alıştırılan insanlarımızın çoçuklarımızın can güvenliğini alı koyan kendince keyif yapan daha sonrada bunun kendini öldürdüğünü geç farkeden kişileri ağına düşürenlerede yani bizim çoçuklarımıza alıştırıp tuzağına düşürüp satanlarada cezaların üst siniftan verilmesi gerekir. gasp-terör-adam kacırma-insanı hürriyetinden alıkoyma kadınlarımıza kızlarımıza zorla istemedikleri şeyleri zorla yaptıran kacıran taciz eden tecavüz eden ahlaksızca 5.dakkalık kendi leri için zevklerini kör edenlerede üst seviyede cezaların verilmesi ivedilikle yaılması bak gör
beslemeyin bunlari,toplayin tüm teroristleri bir odaya atin bir fünye iceri tamam, ülke, dünya kurtulur bu pisliklerden, bitirin islerini hemen, yoksa gene aynisini yasariz.
Organize suç örgütüne yönelik operasyon yapılmasına rağmen, terör örgütüne ait emareler var deniliyor. Emare duvara sprey boya ile örgüt isminin yazılması ise bu o ev sahibinin işi olamaz. Terör örgütünün duvarı kullanmasını da kesinlikle engelleyemez. Bu ev sahibi suçsuz ise o kapıyı kim yaptıracak..? Her şüphelinin evinde bu hasar verilirse devlet kötü gözle bakılır. Eğer söz konusu organize suç elemanı ise bunların başını elebaşılarını ezin. Piyonlarla şov yapmayın.
Diğer Haberler
Efsane türkü mahkemelik oldu!

Efsane türkü mahkemelik oldu!

Maçın ardından

Maçın ardından

Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli bu akşam görüşecek

Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli bu akşam görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron çıkışı: Yaptıklarımız şımartmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taşeron çıkışı: Yaptıklarımız şımartmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afrin Operasyonu açıklaması

Son dakika: İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den yeni açıklama! İşte 20 Ocak İstanbul hava durumu

Son dakika: İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den yeni açıklama! İşte 20 Ocak İstanbul hava durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.