HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İSTANBUL'DA "CİNSEL GÜÇ ARTIRICI İLAÇ HAMMADESİ" OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

  *300 kilogram cinsel gücü artırıcı ilaç hammaddesi 'sildanafil citrate' ele geçirildi.

*300 kilogram cinsel gücü artırıcı ilaç hammaddesi 'sildanafil citrate' ele geçirildi.

*Türkiye'de ilk kez ele geçirilen hammaddenin piyasada cinsel güç arttırıcı enerji içeceği, çikolata, jel, ilaç ve damla olarak kullanıldığı belirtildi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA
İstanbul'da yasadışı yollardan yurda sokulan 300 kilogram cinsel güç artırıcı ilaç hammaddesi ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri cinsel güç arttırıcı ilaç yapımında kullanılan hammaddenin yaşadışı yollardan yurda sokulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İlaç hammaddesinin Hindistan’da üretilerek yasadışı yollardan yurda sokulduğunu tespit ederek, Bağcılar İstoç’ta bulunan bir adresi belirledi. Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan yaklaşık 300 kilogram cinsel gücü artırıcı ilaç hammaddesi 'sildanafil citrate' ele geçirildi. Olayla ilgili işyerinde bulunan S.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.
Yetkililer, Türkiye'de ilk kez ele geçirilen hammaddenin piyasada cinsel güç arttırıcı enerji içeceği, çikolata, jel ve damla olarak yaklaşık 330 milyon liralık bir pazara sahip olabileceğini söylediler.
Edinilen bilgiye göre, sildanafil citrate maddesi ilaç sanayiinde Sağlık Bakanlığı’nın izni ve denetimiyle, sağlık koşullarına uygun olarak soğuk zincirde taşındıktan sonra uygun nem ve ısı şartlarına uygun olarak ilaç firmaları tarafından kullanılıyor.

Görüntü Dökümü
--------
-Sergiden görüntü
-Bidonlardan görüntü
-Bidonlar içindeki toz hammadde
-Ham madde ile üretilebilen cinsel güç arttırıcı ürünler
-Genel ve detaylar

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Edremit'te botları sürüklenen 51 kaçak göçmen kurtarıldıEdremit'te botları sürüklenen 51 kaçak göçmen kurtarıldı
56 yaşındaki 3 çocuk annesinin çalışma ve okuma azmi56 yaşındaki 3 çocuk annesinin çalışma ve okuma azmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Son dakika! Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar çıktı

Son dakika! Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar çıktı

FETÖ’ye büyük darbe! Kemal Zorludemir yakalandı

FETÖ’ye büyük darbe! Kemal Zorludemir yakalandı

Son dakika! Ankara'da korkunç kaza: Anne ve kızı öldü

Son dakika! Ankara'da korkunç kaza: Anne ve kızı öldü

Şans Topu sonuçları 6 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 6 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.