İstanbul'da çocuk istismarına tepki

İSTANBUL (AA) - Fatih'in Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği üyeleri, çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki gösterdi.
Bağdat Caddesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde kurdukları stantta, bu suçu işleyenlerin idam ile cezalandırılması için imza topladı.
Dernek üyeleri, "Çocuk istismarına hayır" ve "Çocuk istismarcılarına idam istiyoruz" yazılı pankartı açtı.
Grup adına açıklama yapan Şeyma Mollaahmetoğlu, yeni dönemde hükümet politikaları değerlendirilirken idam yasasının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.
Mollaahmetoğlu, çocuğa karşı şiddetin, zulmün, tacizin affının olamayacağını vurgulayarak, "Bu vebalden kurtulmak için bir vatandaş olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Vatan hainlerine, askerimizi, polisimizi, vatandaşlarımızı şehit eden teröristlere, tecavüz suçlarına karşı idam istiyoruz. Susma Türkiye, susarsan insan kalamazsın." ifadelerini kullandı.
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