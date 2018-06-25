İstanbul'da cumhurbaşkanlığı seçimi oy dağılımı belirlendi

İSTANBUL (AA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarıyla birlikte, İstanbul'daki 39 ilçeye göre cumhurbaşkanlığı oy dağılımı belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre, 39 ilçeden oluşan İstanbul'da, cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'in aldığı oylar birleştirme tutanağı altına alındı. İstanbul'da sandık seçmen listesinde yazılı 10 milyon 573 bin 543 seçmenden 9 milyon 304 bin 542’si oy kullandı. İstanbul genelinde, AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 578 bin 454, CHP'nin adayı Muharrem İnce 3 milyon 378 bin 558, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener 435 bin 558, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş 661 bin 761, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu 86 bin 147, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek 16 bin 861 oy aldı. İlçelere göre oy dağılımında 39 ilçeden 27'sinde en çok oyu Erdoğan alırken, Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Çatalca, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Silivri ve Şişli ilçelerinden en çok oyu ise İnce aldı. İstanbul seçmeni, en az oyu Doğu Perinçek'e verdi.

İlçelere göre her adaya göre oy dağılımı şöyle gerçekleşti: - Adalar: İnce: 6 bin 229, Akşener: 401, Erdoğan: 2 bin 811, Demirtaş: 855, Karamollaoğlu: 34, Perinçek: 35 - Arnavutköy: İnce: 22 bin 296, Akşener: 5 bin 909, Erdoğan: 96 bin 85, Demirtaş: 19 bin 497, Karamollaoğlu: Bin 512, Perinçek 183. - Ataşehir: İnce 123 bin 213, Akşener: 12 bin 116, Erdoğan: 118 bin 799, Demirtaş: 12 bin 356, Karamollaoğlu: 2 bin 285, Perinçek: 555

\ - Avcılar: İnce 116 bin 518, Akşener: 11 bin 899, Erdoğan: 110 bin 357, Demirtaş: 17 bin 983, Karamollaoğlu: Bin 560, Perinçek: 452 - Bağcılar: İnce: 93 bin 275, Akşener: 17 bin 569, Erdoğan: 267 bin 253, Demirtaş: 52 bin 312, Karamollaoğlu: 4 bin 841, Perinçek: 520 - Bahçelievler: İnce: 123 bin 808, Akşener: 17 bin 931, Erdoğan: 190 bin 686, Demirtaş: 30 bin 271, Karamollaoğlu: 3 bin 632, Perinçek: 618 - Bakırköy: İnce: 97 bin 530, Akşener: 8 bin 284, Erdoğan: 34 bin 973, Demirtaş: 4 bin 275, Karamollaoğlu: 875, Perinçek: 442 - Başakşehir: İnce: 63 bin 999, Akşener: 10 bin 710, Erdoğan: 121 Bin 680, Demirtaş: 22 bin 293, Karamollaoğlu: 3 bin 553, Perinçek: 318

- Bayrampaşa: İnce: 59 bin 635, Akşener: 10 bin 357, Erdoğan: 96 bin 674, Demirtaş: 4 bin 729, Karamollaoğlu: Bin 651, Perinçek: 364

\ - Beşiktaş: İnce: 90 bin 732, Akşener: 5 bin 236, Erdoğan: 22 bin 534, Demirtaş: 2 bin 857, Karamollaoğlu: 569, Perinçek: 464

\ - Beykoz: İnce: 55 bin 893, Akşener: 9 bin 175, Erdoğan: 90 bin 529, Demirtaş: 4 bin 9, Karamollaoğlu: 2 bin 44, Perinçek: 351

\ - Beylikdüzü: İnce: 88 bin 382, Akşener: 10 bin 881, Erdoğan: 82 bin 813, Demirtaş: 9 bin 418, Karamollaoğlu: Bin 464, Perinçek: 415 - Beyoğlu: İnce: 46 bin 131, Akşener: 5 bin 580, Erdoğan: 74 bin 662, Demirtaş: 14 bin 845, Karamollaoğlu: Bin 611, Perinçek 300 - Büyükçekmece: İnce: 65 bin 365, Akşener: 8 bin 364, Erdoğan: 67 bin 879, Demirtaş: 6 bin 620, Karamollaoğlu: 807, Perinçek: 263

\ - Çatalca: İnce: 21 bin 138, Akşener: 4 bin 864, Erdoğan: 20 bin 502, Demirtaş: 990, Karamollaoğlu: 245, Perinçek: 86

\ - Çekmeköy: İnce: 52 bin 109, Akşener: 7 bin 523, Erdoğan: 80 bin 901, Demirtaş: 8 bin 257, Karamollaoğlu: Bin 334 , Perinçek: 214

- Esenler: İnce: 51 bin 53, Akşener: 10 bin 933, Erdoğan: 180 bin 627 , Demirtaş: 24 bin 200 , Karamollaoğlu: 2 bin 974 , Perinçek: 313 - Esenyurt: İnce: 144 bin 878, Akşener: 165 bin 83, Erdoğan: 220 bin 363, Demirtaş: 78 bin 23, Karamollaoğlu: 2 bin 649, Perinçek: 588 - Eyüpsultan: İnce: 93 bin 809, Akşener: 11 bin 125, Erdoğan: 121 bin 316, Demirtaş: 9 bin 587 , Karamollaoğlu: 2 bin 516, Perinçek: 403 - Fatih: İnce: 77 bin 904, Akşener: 11 bin 23, Erdoğan: 126 bin 810, Demirtaş: 16 bin 286, Karamollaoğlu: 3 bin 319, Perinçek: 550 - Gaziosmanpaşa: İnce: 83 bin 104, Akşener: 14 bin 23, Erdoğan: 177 bin 196, Demirtaş: 22 bin 60, Karamollaoğlu: 3 bin 80, Perinçek: 504

\ - Güngören: İnce: 54 bin 785, Akşener: 8 bin 987, Erdoğan: 100 bin 600, Demirtaş: 14 bin 287, Karamollaoğlu: Bin 909, Perinçek: 284 - Kadıköy: İnce: 230 bin 958 , Akşener: 13 bin 890, Erdoğan: 65 bin 17, Demirtaş: 7 bin 906, Karamollaoğlu: Bin 484, Perinçek: Bin 140 - Kağıthane: İnce: 88 bin 454, Akşener: 12 bin 961, Erdoğan: 153 bin 150, Demirtaş: 15 bin 745, Karamollaoğlu: 3 bin 401, Perinçek: 445

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- Kartal: İnce: 133 bin 720, Akşener: 15 bin 454, Erdoğan: 136 bin 917, Demirtaş: 14 bin 29, Karamollaoğlu: 2 bin 865, Perinçek: 620

\ - Küçükçekmece: İnce: 178 bin 113, Akşener: 25 bin 735, Erdoğan: 215 bin 272, Demirtaş: 43 bin 504, Karamollaoğlu: 3 bin 732 , Perinçek: 797 - Maltepe: İnce: 162 bin 866, Akşener: 15 bin 60, Erdoğan: 130 bin 120, Demirtaş: 11 bin 423, Karamollaoğlu: 2 bin 272, Perinçek: 738 - Pendik: İnce: 129 bin 613, Akşener: 22 bin 374, Erdoğan: 249 bin 985, Demirtaş: 19 bin 946, Karamollaoğlu: 5 bin 28, Perinçek: 745 - Sancaktepe: İnce: 76 bin 280, Akşener: 7 bin 646, Erdoğan: 123 bin 321, Demirtaş: 29 bin 830, Karamollaoğlu: Bin 894, Perinçek: 268 - Sarıyer: İnce: 104 bin 793, Akşener: 10 bin 95, Erdoğan: 93 bin 306, Demirtaş: 5 bin 997, Karamollaoğlu: Bin 655, Perinçek: 468

\ - Silivri: İnce: 51 bin 266, Akşener: 8 bin 211, Erdoğan: 46 bin 151, Demirtaş: 7 bin 61, Karamollaoğlu: 774, Perinçek: 249 - Sultanbeyli: İnce: 21 bin 684, Akşener: 5 bin 238, Erdoğan: 128 bin 103, Demirtaş: 28 bin 783, Karamollaoğlu: 2 bin 374, Perinçek: 183