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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU : 41 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

  Haber: İstanbul DHA İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: İstanbul DHA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekipleri dün gece 11 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 40'ı yabancı uyruklu 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çatışma bölgelerine gidip-gelen, gitmeyi bekleyen ve ülkemizde eylem arayışı içinde olduğu belirtiliyor. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
-Operasyona giden polisler
-Evlerde arama yapmaları
-Gözaltına alınanlar
-Detaylar

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