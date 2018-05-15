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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:15 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 54 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 54 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında, 13 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 54 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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DEAŞ gözaltı yabancı uyruklu

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