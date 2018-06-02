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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 14:55 | Son Güncelleme

Yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 51 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında, 9 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 51 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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DEAŞ istanbul operasyon Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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