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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:34 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 28'i yabancı uyruklu 33 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 28'i yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 5 ilçede, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28'i yabancı uyruklu 33 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme gele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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DEAŞ istanbul operasyon Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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