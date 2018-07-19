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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:14 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı - Tutuklananlar arasında, terör örgütünün sözde sorumlularından olan ve öldürüldüğü açıklanan Ebu Ömer El Şişani kod adlı Tarkan Batıraşvili'nin eşi Seda D'nin de olduğu öğrenildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına faaliyette bulunduğu ve sansasyonel eylem hazırlığında oldukları istihbaratı alınan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 4 Temmuz'da Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye'de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, U.B, B.S, A.D, L.T. ve S.K'yı gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerden S.K'nın, örgütün sözde sorumlularından olan ve Irak'ta öldürüldüğü açıklanan Ebu Ömer El Şişani kod adlı Tarkan Batıraşvili'nin eşi Seda D. olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, B.S, U.B, L.T. ve Seda D. tutuklanırken, A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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