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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 51 GÖZALTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün gece Başakşehir, Pendik, Ümraniye, Esenyurt, Tuzla, Küçükçekmece, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde 16 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün gece Başakşehir, Pendik, Ümraniye, Esenyurt, Tuzla, Küçükçekmece, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde 16 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında yabancı uyruklu 51 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyet yetkilileri şüphelilerin geçmişte çatışma bölgelerine gidip-geldiklerini belirlerken yasadışı yollardan tekrar çatışma bölgelerine gitmeye çalıştıklarını değerlendiriyor .

Görüntü Dökümü:(arşiv)
-Operasyona giden polisler
-Baskın yapmaları
-Eve girmeleri
-Evlerde yapılan aramalar
-Gözaltına alınanlar
-Detaylar

25.05.2018 -13.50 Haber Kodu : 180525076

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