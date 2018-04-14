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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU : YABANCI UYRUKLU 51 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

  Haber: İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı.  DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis, sabah erken saatlerde operasyon başlattı.

Haber: İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı.
DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için polis, sabah erken saatlerde operasyon başlattı. Özel Harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında 6 ilçede 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü: (arşiv)
-Operasyona giden polisler
-Zırhlı polis araçları
-Adreslerde arama yapılması
-Gözaltına alınanlar
-Detaylar

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