İstanbul'da DEAŞ'a operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 38 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 38 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

