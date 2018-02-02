İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arabasıyla evinin önüne gelen 60 yaşındaki Faruk Döner isimli bir kişi, araçtan indiği sırada kimliği öğrenilemeyen bir saldırgan tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.
Defalarca edilen ateş sonrası Faruk Döner kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise hızlı bir şekilde kaçarak kayıplara karıştı. Saldırganın kurşun yağdırması sonrasında mermiler etraftaki araç ve işyerine zarar verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrası Faruk Döner’i çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırdı. Faruk Döner yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
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