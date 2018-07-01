İstanbul'da Dera ile dayanışma gösterisi

İSTANBUL (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, 20 Haziran'dan bu yana saldırı düzenlediği Dera ilindeki sivillerle dayanışma için İstanbul'da gösteri düzenlendi.

İstanbul'daki Suriye Devrim Koordinasyonu'nun Fatih Saraçhane Parkı'nda organize ettiği gösteriye, insan hakları aktivistlerinin de olduğu 200'den fazla Suriyeli ile Türk vatandaşları katıldı.

Eylemde Dera sakinlerine destek verilen ve sivillerin maruz kaldığı saldırıları kınayan sloganlar atıldı.

Koordinasyon Başkanı Hamza el-Allaf gösteride yaptığı konuşmada, rejime karşı duran Dera sakinlerinin yanında olduklarını söyledi.

- Rejimin Dera'ya askeri operasyonu

Rejim güçleri ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra 20 Haziran'da ülkenin güneybatısına yönelik kara operasyonu başlatmıştı.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel anlaşma kapsamına almıştı.

ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe edildiğini sık sık tekrarlıyor.

