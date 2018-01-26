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İstanbul'da dev operasyon! 39 ilçede giriş çıkışlar tutuldu

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 21:23 | Son Güncelleme 7 saat önce

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 100 noktada, bin 200 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde bugüne kadar 36 kez yapılan uygulamaların 37'ncisi, saat 20.00'de başlatıldı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu bin 200 polis katılıyor.

POLİS HELİKOPTERİ DESTEK VERİYOR

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Suç ve suçlularla kesintisiz mücadele etmek amacıyla yapılan uygulamalarda, özel eğitimli köpekler de kullanılıyor.

Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Yapılsın yapılsın bu tür operasyonlar her daim olsun ki,,,herkesin huzuru refahı için, Allah yardım etsin,,,Polisimize bütün emniyet görevlilerine Sağolsunlar Var olsunlar
SUC ÖRGÜTLERİNİİ CÖKERTİN HEPSİİ FACEBOXXLARDA CİRİTT ATIYOOO
İşte bu.Yakalayin ne kadar kaçak göçek varsa.
Allah devletimize zeval vermesin Her yerde soru ile uğraşıyoruz...
bende potansiyel bir suçluyum uyap kayıtlarında , buradan özellikle süleyman soylu'ya teşekkür ediyorum .kesinlikle yapılması gereken ve başarılı bir uygulama Allah kolaylık versin
oncelikle pkk deas ve yandaslarını alın.. masum ınsanları değil..
Vatan düşmanlarının kökünü kazısınlar,hep engel,hep sorun,kardeşim TÜRKİYE de yaşıyorsan arıza çıkarmayacaksın,çıkarcaksan sonuçlarına katlanacaksın..Polis ve askerimize ALLAH yardım etsin..
İstanbulda yuvalanmış pkk yandaşlarını da bi zahmet icabına bakıverin, Bunların nerelerde yaşadığını herkes biliyordur sanırım
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