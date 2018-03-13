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İstanbul'da doğal gaz borusunda patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:41 | Son Güncelleme

Fatih'te çalışma sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkarken, 4 kişi de yaralandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlamada ilk belirlemeye göre 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Derviş Ali Mahallesi Dilmaç Sokak'ta çalışma sırasında doğal gaz borusunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye de yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapıldı.

İGDAŞ'dan yapılan açıklamada, bir altyapı kuruluşu ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sırasında doğal gaz hattına zarar verildiği belirtilerek, hasar nedeniyle yangın meydana geldiği kaydedildi.

187 Doğalgaz Acil hattında yapılan ihbar üzerine İGDAŞ ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından gaz akışının kesildiği bildirildi.

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