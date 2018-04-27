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İstanbul'da doktora silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 20:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da doktora silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir’de özel bir tıp merkezinde görevli çocuk doktoru Rüstem Üçel, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, hastaneden çıktıktan sonra 34 SC 2444 plakalı otomobiline binmek üzere hastanenin yan tarafındaki otoparka giden Üçel'e, kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından silahla ateş edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden motosikletle kaçarken doktor, çevredekilerin yardımıyla görev yaptığı hastaneye getirildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan Üçel, daha sonra Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, otoparkta çok sayıda boş kovan bulurken, başka araçlara da kurşun isabet ettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ataşehir çocuk doktoru

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