İSTANBUL'DA DOLU PANİĞİ (1)

- Bazı sürücüler alt geçitlere sığındı, bazıları ise araçlarının üzerine kilim serdi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

İstanbul Anadolu yakasında dolu paniği yaşandı

Ataşehir'de etkili dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilginç görüntüler oluştu. Bazı sürücüler araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, bazıları ise otomobillerinin üzerine kilim serdi. Polis yağış nedeniyle araçlarını köprü altına park eden sürücüleri, trafik akışını aksattığı nedeniyle uyardı.

Görüntü Dökümü:

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-Sağanak

-Köprü altında bekleyen araçlar

-Bir sürücünün aracının üstüne kilim sermesi

-Köprü altında bekleyen araçlar

-Genel ve detaylar

