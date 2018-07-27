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İstanbul'da dolu paniği (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

- Bazı sürücüler alt geçitlere sığındı, bazıları ise araçlarının üzerine kilim serdi Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA İstanbul Anadolu yakasında dolu paniği yaşandı Ataşehir'de etkili dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilginç görüntüler oluştu.

- Bazı sürücüler alt geçitlere sığındı, bazıları ise araçlarının üzerine kilim serdi Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA İstanbul Anadolu yakasında dolu paniği yaşandı Ataşehir'de etkili dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilginç görüntüler oluştu. Bazı sürücüler araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, bazıları ise otomobillerinin üzerine kilim serdi. Polis yağış nedeniyle araçlarını köprü altına park eden sürücüleri, trafik akışını aksattığı nedeniyle uyardı.

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